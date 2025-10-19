شاہ پور صدر:قیدی سے ملاقات پر جھگڑے کے بعد ملاقاتی گرفتار
شاہ پور صدر (نامہ نگار )ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور میں ایک قیدی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر ملاقاتی راشد اقبال، سکنہ توحید آباد ضلع خوشاب، جیل کے عملے سے الجھ پڑا۔۔۔
اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل محمد عرفان نے راشد اقبال کے خلاف پولیس تھانہ شاہ پور صدر میں مقدمہ درج کرا دیا۔محمد عرفان کے مطابق راشد اقبال ایک قیدی سے ملاقات کے لیے آیا تھا، لیکن آپریٹر نے روسٹر چیک کرنے کے بعد بتایا کہ آج ملاقات کا دن نہیں ہے اور وہ دو دن بعد آئیں۔ اس پر راشد اقبال نے تلخ کلامی شروع کر دی اور ایک سپاہی عارف کی وردی پھاڑ دی۔اطلاع ملنے پر اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ محمد عرفان موقع پر پہنچے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر راشد اقبال نے ان سے بھی تلخ کلامی کی۔ اور دھمکیاں دیں کہ وہ جیل حکام کو سبق سکھائے گا ۔اور اپنی زرعی رقوم ان پر لگائے گا۔تلخ کلامی اور دھمکیوں کے بعد جیل حکام نے شاہ پور صدر پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر راشد اقبال کو گرفتار کر لیا۔