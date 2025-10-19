بھاگٹانوالہ:چوری کی وارداتوں میں اضافہ، شہریوں میں خوف
چند دنوں میں مختلف مقامات سے چور لاکھوں روپے مالیت کا سامان چرا کر فرار
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود میں چوری کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ شہریوں میں خوف و ہراس اور عدم تحفظ کا باعث بن گیا ہے ۔ حالیہ چند دنوں میں مختلف مقامات سے چور لاکھوں روپے مالیت کا سامان چرا کر فرار ہو گئے ، جب کہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ۔ذرائع کے مطابق نامعلوم چوروں نے مرکزی قبرستان کے کمرے کے تالے توڑ کر 40 ہزار روپے مالیت کا سامان چرا لیا۔ دوسری جانب لالوآلی کے رہائشی نذیر احمد کی 25 ہزار روپے مالیت کی سائیکل بھی چوری ہو گئی، جبکہ چک نمبر 69 کے رہائشی احمد یار کے ڈیرے سے پیٹر پمپ بمعہ ڈیلیوری پنکھا، جس کی مالیت دو لاکھ روپے بتائی گئی، بھی چور لے گئے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی ناقص کارکردگی کے باعث چوروں کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں اور علاقے میں کوئی بھی شخص خود کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ عوامی حلقوں نے ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف سے فوری نوٹس لینے اور مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے ۔