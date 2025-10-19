صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں : دریائی کٹاؤ ،حفاظتی بند کی تعمیر تیز کرنے کی ہدایت

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے تحصیل پپلاں کے علاقہ موضع ڈھنگانہ کا دورہ کیا

کندیاں (نمائندہ دنیا ) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے تحصیل پپلاں کے علاقہ موضع ڈھنگانہ کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے موضع ڈھنگانہ میں دریائی کٹاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں ہنگامی بنیادوں پر جاری حفاظتی بند اور سیفٹی وال کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔اس موقع پر ایکسئن ایریگیشن نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شیر شاہ سوری روڈ کو دریائی کٹاؤ سے محفوظ بنانے کے لیے سیفٹی وال جبکہ ملحقہ آبادیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے گائیڈ وال تعمیر کی جا رہی ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے محکمہ آبپاشی کے افسران کو ہدایت کی کہ کام کی رفتار مزید تیز کی جائے اور دن رات مشینری و لیبر لگا کر منصوبہ جلد از جلد مکمل کیا جائے ۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ظفر اقبال، ایکسئن ایریگیشن اسد شفیق، ریونیو اور محکمہ آبپاشی کے دیگر افسران و عملہ بھی موجود تھا۔

 

