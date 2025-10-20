صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودیہ میں لین دین کا تنازع ،گھر پرفائرنگ ،7سالہ بچی زخمی

  • سرگودھا
لین دین کا تنازع تھا،ملز م گھر آئے ،تحریم نے دروازہ کھولا تو فائرنگ کر دی ٹانگوں میں گولیاں لگیں، داما د محفوظ رہا،احمد خان کی گفتگو ، مقدمہ درج کر لیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سعودی عرب میں لین دین کے تنازعے کا بدلہ لینے کے لیے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے گھر پر فائرنگ کر دی جس کے باعث گھر کا سعودیہ پلٹ سربراہ معجزانہ طور پر بچ گیا تاہم 7 سالہ بچی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ نواحی محلہ تھانیوالا میں موٹر سائیکل سوار مسلح افراد کی فائرنگ سے 7 سالہ تحریم فاطمہ شدید زخمی ہو گئی احمد خان نامی شخص نے بتایا کہ وہ اپنے داماد کے گھر آیا ہوا تھا اور سعودی عرب میں ملزمان کے ساتھ اس کا لین دین کا تنازع تھا ملزمان اسے قتل کرنے کی نیت سے آئے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے پر سات سالہ بچی نے دروازہ کھولا تو ملزمان نے فائرنگ کر کے اسے زخمی کر دیا جبکہ مدعی مقدمے کا داماد معجزانہ طور پر محفوظ رہا ملزم مسلسل فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہو گئے پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی شناخت کر لی گئی ہے انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا بچی کی ٹانگوں میں دو گولیاں لگنے کے باعث اسے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ 

 

