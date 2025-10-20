اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ پر مقدمہ درج
محمد شیر ، شاہ فہد اور انکے پانچ ساتھیوں نے دفتر سٹاف کو دھمکیاں بھی دیں
خوشاب(نمائندہ دُنیا )قائد آباد پولیس نے موضع اتراء کے رہائشی محمد شیر ، شاہ فہد اور انکے پانچ ساتھیوں انکے خلاف اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنے اور، کارِ سرکار میں مداخلت اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے ، یہ مقدمہ دفتر کے جونیئر کلرک قیصر یار کی مدعیت میں درج کیا گیا ایف آئی کے مطابق ملزمان محمد شیار ، شاہ فہداسسٹنٹ کمشنر قائد آباد کے دفتر میں ایک شہری حاجی محمد صادق ارائیں کیخلاف شکائت درج کرانے آئے اور اے سی قائد آباد نے ان کے موقف کی تفصیلی سماعت کے بعد انہیں بمطابق قانونی کاروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی لیکن فوری کاروائی نے ہونے پر وہ دوسرے روز دیگر ملزمان کے ہمراہ ایک جتھے کی شکل میں دفتر میں گھس آئے ، توڑ پھوڑ کی اور منع کرنے پر دفتر کے سٹاف کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دیں۔