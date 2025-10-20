صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ پر مقدمہ درج

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ پر مقدمہ درج

محمد شیر ، شاہ فہد اور انکے پانچ ساتھیوں نے دفتر سٹاف کو دھمکیاں بھی دیں

خوشاب(نمائندہ دُنیا )قائد آباد پولیس نے موضع اتراء کے رہائشی محمد شیر ، شاہ فہد اور انکے پانچ ساتھیوں انکے خلاف اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنے اور، کارِ سرکار میں مداخلت اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے ، یہ مقدمہ دفتر کے جونیئر کلرک قیصر یار کی مدعیت میں درج کیا گیا ایف آئی کے مطابق ملزمان محمد شیار ، شاہ فہداسسٹنٹ کمشنر قائد آباد کے دفتر میں ایک شہری حاجی محمد صادق ارائیں کیخلاف شکائت درج کرانے آئے اور اے سی قائد آباد نے ان کے موقف کی تفصیلی سماعت کے بعد انہیں بمطابق قانونی کاروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی لیکن فوری کاروائی نے ہونے پر وہ دوسرے روز دیگر ملزمان کے ہمراہ ایک جتھے کی شکل میں دفتر میں گھس آئے ، توڑ پھوڑ کی اور منع کرنے پر دفتر کے سٹاف کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ٹو:سہولیات کا فقدان،کیفے،سرائے غیر فعال

ویمن یونیورسٹی:نئی لیب کے قیام واپ گریڈیشن کا فیصلہ،8کروڑ مختص

مارکیٹ کی ضرورت کے تحت روزگار پیداکیا جائے ،ڈاکٹر آصف

کہروڑ پکا ہسپتال‘جدید ڈیجیٹل واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب مکمل

میپکو ہیڈکوارٹر میں سینئر اسسٹنٹ محمد اسلم کی الوداعی تقریب

چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا، ذخیرہ اندوز سرگرم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر