صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقدمہ بازی میں صلح نہ کرنے پر2خواتین ،لڑکے پر تشدد

  • سرگودھا
مقدمہ بازی میں صلح نہ کرنے پر2خواتین ،لڑکے پر تشدد

چک 91جنوبی میں افسوسناک واقعہ،شاپنگ کے لئے آئی فیملی کو گھیر لیا سروں میں پسٹل کے بٹ،ڈنڈے مارے ،اہل علاقہ کی مداخلت پر ملزم فرار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مقدمہ بازی میں صلح نہ کرنے پر کاشتکارکی بھابھی ، بھتیجی اور بھتیجے کو گاؤں کے بازار میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ،بتایا جاتا ہے کہ چک 91 جنوبی مقدمہ بازی کے تنازعہ پر سودا سلف خریدنے کے لئے جانے والی خواتین کو 8 ملزمان نے گھیر لیا ، ملزمان نے خواتین کے سروں میں پسٹل کے بٹ اور ڈنڈے مارے ، دو ملزم ایک خاتون کو گھسٹتے ہوئے ایک دوکان میں لے گئے ، گاؤں کے لوگوں کی مداخلت پر ملزم موقع سے فرار ہوگئے ، پولیس کا کہنا ہے کہ سابقہ مقدمہ بازی میں صلح نہ کرنے پر ملزمان نے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا ، مقبول احمد کی مدعیت میں ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لئے چھاپے مار رہے ہیں ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : پیرافورس کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن تھڑے مسمار دکانیں سیل

کار ساز میں پاکستان اور جمہوریت پر حملہ کیا گیا :پیپلز پارٹی

گیپکو کے کروڑوں روپے کے ایل ٹی پرپولز منصوبے مکمل

تتلے :گلیوں ، بازاروں میں لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ

نوکھر کا رہائشی ٹریفک اسسٹنٹ دوران ڈیوٹی ٹریفک حادثے میں جاں بحق

کامونکے :چوری کی وارداتیں ، شہری مال و زر سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر