مقدمہ بازی میں صلح نہ کرنے پر2خواتین ،لڑکے پر تشدد
چک 91جنوبی میں افسوسناک واقعہ،شاپنگ کے لئے آئی فیملی کو گھیر لیا سروں میں پسٹل کے بٹ،ڈنڈے مارے ،اہل علاقہ کی مداخلت پر ملزم فرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مقدمہ بازی میں صلح نہ کرنے پر کاشتکارکی بھابھی ، بھتیجی اور بھتیجے کو گاؤں کے بازار میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ،بتایا جاتا ہے کہ چک 91 جنوبی مقدمہ بازی کے تنازعہ پر سودا سلف خریدنے کے لئے جانے والی خواتین کو 8 ملزمان نے گھیر لیا ، ملزمان نے خواتین کے سروں میں پسٹل کے بٹ اور ڈنڈے مارے ، دو ملزم ایک خاتون کو گھسٹتے ہوئے ایک دوکان میں لے گئے ، گاؤں کے لوگوں کی مداخلت پر ملزم موقع سے فرار ہوگئے ، پولیس کا کہنا ہے کہ سابقہ مقدمہ بازی میں صلح نہ کرنے پر ملزمان نے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا ، مقبول احمد کی مدعیت میں ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لئے چھاپے مار رہے ہیں ۔