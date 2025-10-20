صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6 شہریوں کیساتھ 75 لاکھ ،50ہزار روپے کا فراڈ،مقدمات درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں میں مرتضیٰ ٹاؤن کے محمد وسیم سے وقار حسن نے تیس لاکھ روپے ،فیکٹری ایریا کے محمد طارق سے حسن علی نے۔۔۔

 21لاکھ روپے ،اسی علاقے کے نجم نسیم سے محمد طیب نے اڑھائی لاکھ روپے ،ڈیرہ جارا کے ظفراقبال سے مشتاق نے 10لاکھ روپے ،62جنوبی کے محمد عمران سے مبین نے 12لاکھ روپے ،سیٹلائٹ ٹاؤن کے زاہد سین سے گوہر وحید نے 7لاکھ روپے کی رقوم امانت میں خیانت اور جعلی چیکوں کے ذریعے ہتھیا کر خرد برد کر لی، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

 

