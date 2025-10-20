لائیڈ ہسپتال ، ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت، نومولود کی حالت تشویشناک
ڈاکٹرز نے علاج میں لاپروائی برتی ، ضرورت سے زائد دوا دے دی:لواحقین کا لازام
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت نے زیرِ علاج نومولود بچی کی جان خطرے میں ڈال دی۔ والدین نے ہسپتال انتظامیہ کو دی گئی تحریری درخواست میں الزام عائد کیا ہے کہ میڈیسن وارڈ نمبر ایک میں تعینات ڈاکٹرز نے علاج میں لاپروائی برتی اور ضرورت سے زائد دوا دے دی، جس سے بچی رات بھر تڑپتی رہی۔مدینہ ٹاؤن کے رہائشی شہری ثاقب علوی نے اپنی نومولود بیٹی کے علاج میں مبینہ کوتاہی کے خلاف الائیڈ ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو تحریری شکایت بھجوائی۔درخواست کے مطابق بچی کو تین روز تک ہسپتال میں داخل رکھنے کے باوجود صرف ایک سینئر ڈاکٹر نے چیک کیا، جب کہ علاج کے دوران مسلسل غفلت برتی گئی۔مزید کہا گیا ہے کہ جونیئر ڈاکٹرز نے بچی کو آدھی ڈرِپ لگانے کے بجائے پوری لگا دی، جس کے باعث بچی رات بھر تڑپتی رہی، مگر کسی نے ان کی بات نہ سنی۔متاثرہ والد نے ایم ایس الائیڈ ہسپتال سے انکوائری کمیٹی تشکیل دے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔ دوسری جانب ہسپتال انتظامیہ نے لواحقین کو مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کروائی ہے ۔