جعلی ادویات فروخت کرنیوالوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس، 27کیسز ڈرگ کورٹ ریفر، 26کو وارننگ

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ فیصل آباد نے غیر مستند اور ان کوالیفائیڈ افراد کی جانب سے چلائے جانے والے میڈیکل سٹورز اور کلینکس کے خلاف کارروائی کے 60 کیسز کا جائزہ لیا۔ بورڈ نے مستند جواز پیش نہ کرنے پر 27 کیسز کو ڈرگ کورٹ ریفر کر دیا، 26 کیسز میں وارننگ جاری کی، جبکہ 7 کیسز کو ریکارڈ مکمل نہ ہونے کے باعث مؤخر کر دیا گیا۔ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ہیڈ کوارٹرز) زینب جہانداد کی زیرصدارت ڈی سی آفس میں منعقد ہوا، جس میں سیکرٹری کوالٹی کنٹرول بورڈ روبینہ اختر، ممبران اور ڈرگ انسپکٹرز شریک تھے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر زینب جہانداد نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جعلی اور غیر معیاری ادویات کی فروخت انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے ۔

 

