ای بز پورٹل پر درخواستوں کے بروقت ازالے کی ہدایت

  • سرگودھا
وزیراعلیٰ کے آسان کاروبار ویژن کے تحت اجلاس، کمشنر راجہ جہانگیر نے صدارت کی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے  آسان کاروبار  ویژن کے تحت ای بز (eBiz) پنجاب پورٹل پر لائسنسز، رجسٹریشنز اور پرمٹس کی آن لائن درخواستوں کے فوری ازالے کے حوالے سے کمشنر آفس فیصل آباد میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کی۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنرز جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ، جبکہ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز زینب جہانداد، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ملک مرتضیٰ اور دیگر متعلقہ افسر بھی موجود تھے ۔کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب عوام کو کاروباری سرگرمیوں کے لیے لائسنسوں کے تیز رفتار اجرا پر یقین رکھتی ہے ، لہٰذا ای بز پورٹل پر اپلائی کی گئی عوامی درخواستیں زیرِ التوا نہیں رہنی چاہئیں ۔

 

