پولیس پر حملہ، زیرِ حراست ملزم فائرنگ سے زخمی،حملہ آ ور فرار

  • سرگودھا
پولیس پر حملہ، زیرِ حراست ملزم فائرنگ سے زخمی،حملہ آ ور فرار

سب انسپکٹر عدیل اکرم ڈکیتی کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو لے جا رہا تھا ، حملہ ہو گیا

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے بابا فرید روڈ پر پولیس ٹیم پر فائرنگ کا واقعہ، زیرِ حراست ملزم زخمی ہو گیا۔ پولیس نے حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی۔سب انسپکٹر عدیل اکرم ڈکیتی کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو ریکوری کے لیے لے جا رہا تھا کہ اسی دوران چار نامعلوم ملز موں نے اچانک پولیس ٹیم پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر زیرِ حراست ملزم شدید زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

