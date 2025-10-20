کندیاں: پولیس کی جانب سے اقلیتی عبادت گاہوں پر سخت سکیورٹی
ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر اتوار کے روز مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر کندیاں، چشمہ سمیت ضلع بھر کے تمام چرچز پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔پولیس جوان اقلیتی عبادت گاہوں پر سییورٹی کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ ڈی پی او نے کہا کہ اقلیتی برادری کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے ۔