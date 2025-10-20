صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں: پولیس کی جانب سے اقلیتی عبادت گاہوں پر سخت سکیورٹی

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر اتوار کے روز مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر کندیاں، چشمہ سمیت ضلع بھر کے تمام چرچز پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔۔۔

ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر اتوار کے روز مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر کندیاں، چشمہ سمیت ضلع بھر کے تمام چرچز پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔پولیس جوان اقلیتی عبادت گاہوں پر سییورٹی کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ ڈی پی او نے کہا کہ اقلیتی برادری کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے ۔

 

