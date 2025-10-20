صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیلمٹ نہ پہننے پر 2ہزار چا لا ن اورتجا و زات کی آڑ میں لوگوں کا معاشی قتل و با ل جا ن:شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔

پنجاب حکو مت اپنی پالیسیاں اور فیصلے عوامی مفاد کو مد نظر ر کھ کر بنا ئے ہیلمٹ نہ پہننے پر 2ہزار روپے چا لا ن اورتجا و زات کے خاتمہ کی آڑ میں لوگوں کا معاشی قتل عوا م کیلئے و با ل جا ن بن گیا ہے ایک مو ٹرسائیکل کے 10مرتبہ چا لا ن مہنگا ئی کے اس د ور میں کسی صورت بھی مناسب نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیلمٹ کے چا لا ن کا سلسلہ بند کر نے کے احکا ما ت جا ر ی کریں کیونکہ مو ٹرسائیکل سفید پو ش طبقہ کی سوار ی ہے ا س کے چا لا ن سفید پو ش طبقہ کے مسائل بڑھا نے کا با عث بنیں گے ۔

 

