جم خانہ الیکشن ،شعیب احمد بسراء دیگر نے سہیل احمد الپا کو حمایت کا یقین دلا دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر شعیب احمد بسراء اور اسی طرح دیگر عہدے دران اور ممبران کی کثیر تعداد نے جم خانہ انتخابات میں سہیل احمد الپاء کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے۔۔۔
ان کی باقاعدہ مہم تیز کر دی ہے شعیب احمد بسراء سابق صدر سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بتایا کہ بعض سابق سیکرٹریز جم خانہ نے بھی سہیل احمد الپاء کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور ان کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے ممبران کی جانب سے ان کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے , عصرانے اور عشائیے اس بات کا ثبوت ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی شعیب احمد بسرا نے کہا کہ انشاء اﷲ ان کی کامیابی کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے اور انہیں سیکرٹری جم خانہ بنوانے کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے ۔