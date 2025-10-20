صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جم خانہ الیکشن ،شعیب احمد بسراء دیگر نے سہیل احمد الپا کو حمایت کا یقین دلا دیا

  • سرگودھا
جم خانہ الیکشن ،شعیب احمد بسراء دیگر نے سہیل احمد الپا کو حمایت کا یقین دلا دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر شعیب احمد بسراء اور اسی طرح دیگر عہدے دران اور ممبران کی کثیر تعداد نے جم خانہ انتخابات میں سہیل احمد الپاء کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے۔۔۔

 ان کی باقاعدہ مہم تیز کر دی ہے شعیب احمد بسراء سابق صدر سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بتایا کہ بعض سابق سیکرٹریز جم خانہ نے بھی سہیل احمد الپاء کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور ان کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے ممبران کی جانب سے ان کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے , عصرانے اور عشائیے اس بات کا ثبوت ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی شعیب احمد بسرا نے کہا کہ انشاء اﷲ ان کی کامیابی کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے اور انہیں سیکرٹری جم خانہ بنوانے کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ٹو:سہولیات کا فقدان،کیفے،سرائے غیر فعال

ویمن یونیورسٹی:نئی لیب کے قیام واپ گریڈیشن کا فیصلہ،8کروڑ مختص

مارکیٹ کی ضرورت کے تحت روزگار پیداکیا جائے ،ڈاکٹر آصف

کہروڑ پکا ہسپتال‘جدید ڈیجیٹل واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب مکمل

میپکو ہیڈکوارٹر میں سینئر اسسٹنٹ محمد اسلم کی الوداعی تقریب

چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا، ذخیرہ اندوز سرگرم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر