بلدیاتی انتخابات حکمران اتحاد اور اپوزیشن جماعتوں کیلئے بڑا امتحان ہیں، امیر حیدر سنگھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )استحکام پاکستان پارٹی ضلعی صدر سابق چیئر مین ضلع کونسل خوشاب ملک امیر حیدر سنگھا نے کہا ہے کہ۔۔۔
پنجاب میں ہونیوالی بلدیاتی انتخابات در اصل حکمران اتحاد اور اپوزیشن جماعتوں کیلئے بڑا امتحان ہیں، انتخابی نتائج آنے کے بعد فارم 47کے حوالے سے چھوڑا جانیوالا شوشہ خود بخود ختم ہو جائے گا ، اپنی رہائش گاہ سنگھا ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام باشعور اور خود مختار ہیں انتخابی معرکہ آرائی میں یقیناً ان کا فیصلہ ،میرٹ کی بنیاد پر ہی ہو گا ، انہوں نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی ہر سیاسی قوت کی انتخابی عملی شمولیت یقینی بنائی جائے ۔