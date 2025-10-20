صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
دنیا کی عارضی زندگی کی بجائے آخرت کی زندگی کو بہتر بنایا جائے ، اکمل جسپال

بھلوال(نمائندہ دنیا) اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک بہتر، بااخلاق اور مقصدِ حیات سے بھرپور زندگی گزارنے کی ترغیب دینا تھا۔

ایک مسلمان کی اصل کامیابی سنتِ رسول ﷺ کے مطابق زندگی گزارنے اور آخرت کی تیاری میں ہے ۔ دنیا کی عارضی زندگی کی بجائے آخرت کی زندگی کو بہتر بنایا جائے ان خیالات کا اظہار خدمت کمیٹی مرکزی مسلم لیگ سرگودہا صدر چوہدری محمد اکمل جسپال نے بھلوال میں تاجروں،پراپرٹی دیلر، اسسٹٹ ڈیلر،سول سوسائٹی دیگر افراد سے مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔

 

