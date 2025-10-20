صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پا کستا ن موجودہ حالات میں کسی قسم کے انتشا ر اور احتجاجی سیاسی کا متحمل نہیں ہو سکتا ،مولانا ملک ضیاء الحق

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویژنل جنرل سیکرٹری علماء مشائخ ونگ مسلم لیگ ن مولانا ملک ضیاء الحق نے کہا ہے کہ۔۔۔

 پا کستا ن موجودہ حالات میں کسی قسم کے انتشا ر اور احتجاجی سیاسی کا متحمل نہیں ہو سکتا حکو مت مخالف قوتیں دھر نے یا ہڑتا ل کی بجا ئے مذ اکرات کی میز پر آئیں تاجروں سمیت تمام طبقات نے ہڑ تا ل کی کا ل کو مسترد کر کے دانشمند ی کا ثبوت د یا ہے ہندوستا ن اور افغا نستا ن سے کشید گی کو مد نظر ر کھتے ہو ئے حکو مت مخالف قوتیں قومی مفاد کے پیش نظر اپنا مثبت اور تعمیر ی کر دار ادا کریں احتجاج اور انتشار کا وطن عز یز موجو د ہ حا لا ت میں متحمل نہیں ہو سکتا ۔

 

