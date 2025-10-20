صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

45ویں سالانہ سیرت النبی ؐاہلِ حدیث کانفرنس کا شاندار انعقاد

  • سرگودھا
45ویں سالانہ سیرت النبی ؐاہلِ حدیث کانفرنس کا شاندار انعقاد

پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاک،سعودیہ دفاعی معاہدہ قابلِ فخر:حافظ عبد الکریم

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)چک 23-الف جنوبی میں 45ویں سالانہ سیرت النبی ﷺ اہلِ حدیث کانفرنس کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں فرزندانِ اسلام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس میں ملک بھر کے جید علمائے کرام نے سیرتِ طیبہ ﷺ پر روشنی ڈالی اور امتِ مسلمہ کو اتحاد و اخوت کا پیغام دیا۔مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان کے امیر، سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم نے خصوصی شرکت کی اور خطاب کے بعد پریس کانفرنس کی۔انہوں نے کہا کہ پاکستان الحمدللہ آج عالمِ اسلام کی قیادت کر رہا ہے ۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاک-سعودیہ دفاعی معاہدہ قابلِ فخر اور قابلِ تحسین قدم ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشرہ میں بے چینی کا سبب اسلام سے دوری، سردار یوسف

جمعیت اہلحدیث پاکستان کا بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان

مہنگائی کی ذمہ دار حکومت، تاجروں کا کوئی قصور نہیں، اجمل بلوچ

ایف بی آر کا ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

ایس ایس پی انویسٹی گیشن کا بہارہ کہو پھلگراں تھانوں کا دورہ، گیٹ بند

راولپنڈی میں کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر