45ویں سالانہ سیرت النبی ؐاہلِ حدیث کانفرنس کا شاندار انعقاد
پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاک،سعودیہ دفاعی معاہدہ قابلِ فخر:حافظ عبد الکریم
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)چک 23-الف جنوبی میں 45ویں سالانہ سیرت النبی ﷺ اہلِ حدیث کانفرنس کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں فرزندانِ اسلام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس میں ملک بھر کے جید علمائے کرام نے سیرتِ طیبہ ﷺ پر روشنی ڈالی اور امتِ مسلمہ کو اتحاد و اخوت کا پیغام دیا۔مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان کے امیر، سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم نے خصوصی شرکت کی اور خطاب کے بعد پریس کانفرنس کی۔انہوں نے کہا کہ پاکستان الحمدللہ آج عالمِ اسلام کی قیادت کر رہا ہے ۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاک-سعودیہ دفاعی معاہدہ قابلِ فخر اور قابلِ تحسین قدم ہے ۔