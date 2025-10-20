جب تک ہم تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے، پاکستان ترقی نہیں کریگا ،مدثر خالد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی مدثر خالد وڑائچ نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ملکی استحکام بقاء اور ترقی کے لیے ہمارا عزم حافظ نعیم الرحمن کی طرح مضبوط ہے۔۔۔
انشاء اﷲ حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں پاکستان کو عروج دیں گے جب تک ہم تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا پاکستان کا مستقبل تعلیم سے ہے نہ کہ الیکٹرک اور میٹرو بسیں اور ٹرینیں چلانے میں ہے حکومت نے تعلیم کے لیے پورے ملک میں بجٹ انتہائی کم رکھا جاتا ہے اگر حکومت تعلیم پر توجہ دے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے نوجوان صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا بھر میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔