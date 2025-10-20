صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں: ٹول پلازہ مقامی افراد کیلئے پریشانی کا باعث بن چکا ہے ، حکیم ایوب

  • سرگودھا
کندیاں: ٹول پلازہ مقامی افراد کیلئے پریشانی کا باعث بن چکا ہے ، حکیم ایوب

کندیاں (نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع میانوالی کے جنرل سیکریٹری حکیم محمد ایوب قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 ہیڈ پکہ کے مقام پر قائم ایم ایم روڈ کا ٹول پلازہ کندیاں سمیت تحصیل پپلاں اور قرب و جوار کے رہائشیوں کے لیے مستقل پریشانی کا باعث بن چکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ٹول پلازہ ہمیشہ ضلع کی داخلی یا خارجی حد پر قائم کیا جاتا ہے ، مگر موجودہ ٹول پلازہ ضلع کے اندرونی علاقے میں واقع ہے ، جس سے روزانہ کی بنیاد پر سفر کرنے والے مقامی افراد کو مالی اور ذہنی مشکلات کا سامنا ہے ۔حکیم ایوب قریشی نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا کہ ٹول پلازہ کو فوری طور پر ضلع میانوالی کی حدِ بندی پر منتقل کیا جائے تاکہ عوام کو اس غیر ضروری بوجھ سے نجات مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ٹو:سہولیات کا فقدان،کیفے،سرائے غیر فعال

ویمن یونیورسٹی:نئی لیب کے قیام واپ گریڈیشن کا فیصلہ،8کروڑ مختص

مارکیٹ کی ضرورت کے تحت روزگار پیداکیا جائے ،ڈاکٹر آصف

کہروڑ پکا ہسپتال‘جدید ڈیجیٹل واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب مکمل

میپکو ہیڈکوارٹر میں سینئر اسسٹنٹ محمد اسلم کی الوداعی تقریب

چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا، ذخیرہ اندوز سرگرم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر