کندیاں: ٹول پلازہ مقامی افراد کیلئے پریشانی کا باعث بن چکا ہے ، حکیم ایوب
کندیاں (نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع میانوالی کے جنرل سیکریٹری حکیم محمد ایوب قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
ہیڈ پکہ کے مقام پر قائم ایم ایم روڈ کا ٹول پلازہ کندیاں سمیت تحصیل پپلاں اور قرب و جوار کے رہائشیوں کے لیے مستقل پریشانی کا باعث بن چکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ٹول پلازہ ہمیشہ ضلع کی داخلی یا خارجی حد پر قائم کیا جاتا ہے ، مگر موجودہ ٹول پلازہ ضلع کے اندرونی علاقے میں واقع ہے ، جس سے روزانہ کی بنیاد پر سفر کرنے والے مقامی افراد کو مالی اور ذہنی مشکلات کا سامنا ہے ۔حکیم ایوب قریشی نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا کہ ٹول پلازہ کو فوری طور پر ضلع میانوالی کی حدِ بندی پر منتقل کیا جائے تاکہ عوام کو اس غیر ضروری بوجھ سے نجات مل سکے ۔