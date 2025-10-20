صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر غوث محمد نیازی سے تاریخی گاؤں ناڑی کے نمائندہ وفد کی ملاقات

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )دامن مہاڑی کے تاریخی گاؤں ناڑی کے نمائندہ وفد نے مسلم لیگ(ن) کے ضلعی صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی سے ملاقات کی، وفد میں ملک حاجی محمد ممتاز اور امر شہباز اور قلب عباس سمیت گاوں کی دیگر اہم شخصیات شامل تھیں۔۔۔

 ، مسلم لیگ(ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہر آباد میں ہونیوالی اس اہم ملاقات کے دوران موضع ناڑی کے مکینوں کو درپیش مشکلات و مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ، ڈاکٹر غوث محمد نیازی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ(ن) نے دامن مہاڑ کو مسائل سے پاک علاقہ بناے کا عزم کر رکھا ہے انشاء اﷲ اس تاریخی گاؤں کے مکینوں کے ترمام مسائل ترجیحی بنیادوں پرر حل کئے جائیں گے ،وفد نے مسلم لیگ(ن) کے ضلعی صدر کو یقین دہانی کرائی کہ ناڑی کے مکینوں کی تمام توانائیاں مسلم لیگ(ن) کو مضبوبط سے مضبوط تر بنانے کیلئے وقف رہیں گی۔

 

