دولہے کی سہرا بندی پر پھوپھا دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا خوشیوں بھرا گھر ماتم کدہ بن گیا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)خوشیوں والا گھر ماتم کدہ میں بدل گیا، شادی کی تقریب کے دوران دولہے کے پھوپھا کو اچانک دل کا دورہ پڑا، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔
تفصیلات کے مطابق ٹیچنگ ہسپتال کے اہلکار فیصل مسعود انتقال کر گئے ۔ بتایا جاتا ہے کہ کوٹ فرید کے رہائشی محمد خالد، جو ٹیچنگ اسپتال میں تعینات ہیں، کے بھتیجے کی سہرا بندی کے موقع پر ان کے پھوپھا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ فوری طبی امداد دینے کے باوجود وہ چند ہی منٹوں میں دم توڑ گئے ۔ناگہانی موت کی اطلاع ملتے ہی خوشیوں بھرا گھر غم و اندوہ میں ڈوب گیا اور ہر طرف کہرام مچ گیا۔ مرحوم کی نمازِ جنازہ میں مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی، بعد ازاں انہیں مرکزی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔