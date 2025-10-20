صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیل کی گئی دوکانیں از خود کھولنے پر کارروائی ،مقدمات درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تجاوزات آپریشن کے دوران سیل کی گئی دوکانیں از خود ڈی سیل کرنے والوں کے دوران کاروائی کا آغاز، دو دوکاندار قانون کی زد میں آگئے۔۔۔

بتایا جاتا ہے کہ سینئر انکروچمنٹ آفیسر علی عمران نے یگر عملہ کے ہمراہ اردوبازار بلاک نمبر4،صرافہ بازار میں کاروائی کرتے ہوئے تجاوزات دوبار قائم کرنے پر سیل کی گئی دو دوکانوں کوان کے مالکان عبید اور رضوان نے ازخود سیل کر لیاور کارسرکار میں مداخلت کی جس پر دونوں کے خاف مقدمات درج کروا دیئے گئے ۔

 

