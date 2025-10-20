ماڈل ریڑھی بازار میں مافیا سٹالز بلیک میں فروخت کرنے لگا
عملہ کے بیٹھنے کی جگہ پر سٹالز بنا کر ریڑھی والوں میں بھاری رقم لیکر الاٹ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) متعلقہ افسران کی مبینہ ملی بھگت سے شہر کے مختلف علاقوں میں بنائے جانے والے ماڈل ریڑھی بازار میں بااثر مافیا نے سٹالز بلیک میں فروخت کرنے لگا ذرائع کے مطابق گورنمنٹ گرلز پائلٹ سکول کی دیوار کے ساتھ بنائے گئے ماڈل ریڑھی بازار میں چیکنگ کیلئے عملہ کے بیٹھنے کے لیے مختص جگہ پر مبینہ طور پر سٹالز بنا کر ریڑھی والوں میں بھاری رقم لیکر الاٹ کر دیئے گئے ہیں ایسی شکایات دیگر ماڈل ریڑھی بازار کے بارے میں بھی ہیں، جہاں ملازمین اپنے من پسند افراد کے نام الاٹمنٹس کروا رہے ہیں اور ان کے ذریعے یہ اسٹالز آگے فروخت کئے جا رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمارا کام ریڑھی بانوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے ، اگر مذکورہ نوعیت کی کوئی تحریری شکایت موصول ہوئی تو بھرپور ایکشن لیا جائے گا۔