صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڈل ریڑھی بازار میں مافیا سٹالز بلیک میں فروخت کرنے لگا

  • سرگودھا
ماڈل ریڑھی بازار میں مافیا سٹالز بلیک میں فروخت کرنے لگا

عملہ کے بیٹھنے کی جگہ پر سٹالز بنا کر ریڑھی والوں میں بھاری رقم لیکر الاٹ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) متعلقہ افسران کی مبینہ ملی بھگت سے شہر کے مختلف علاقوں میں بنائے جانے والے ماڈل ریڑھی بازار میں بااثر مافیا نے سٹالز بلیک میں فروخت کرنے لگا ذرائع کے مطابق گورنمنٹ گرلز پائلٹ سکول کی دیوار کے ساتھ بنائے گئے ماڈل ریڑھی بازار میں چیکنگ کیلئے عملہ کے بیٹھنے کے لیے مختص جگہ پر مبینہ طور پر سٹالز بنا کر ریڑھی والوں میں بھاری رقم لیکر الاٹ کر دیئے گئے ہیں ایسی شکایات دیگر ماڈل ریڑھی بازار کے بارے میں بھی ہیں، جہاں ملازمین اپنے من پسند افراد کے نام الاٹمنٹس کروا رہے ہیں اور ان کے ذریعے یہ اسٹالز آگے فروخت کئے جا رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمارا کام ریڑھی بانوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے ، اگر مذکورہ نوعیت کی کوئی تحریری شکایت موصول ہوئی تو بھرپور ایکشن لیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں، پھل مزید مہنگے، انتظامیہ قابو پانے میں ناکام

الخدمت فاؤنڈیشن: 15 ارب کے ری بلڈ غزہ پروگرام کا آغاز

ملک کسی نئے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا : مقررین

وزیر ہاؤسنگ کا شہر کا دورہ سموگ سرگرمیوں کا جائزہ

نواز شریف انسٹی ٹیوٹ کو بروقت فنکشنل کرنیکی ہدایت

اختلاف رائے کا مطلب ذاتی عداوت نہیں ہوتا: حسن محی الدین قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر