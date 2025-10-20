صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک مزید قرضوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، خدارا پاکستان پر رحم کریں،ناصر محمود سہگل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودہ کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا کہ اداروں کو درست کرنیکی بجائے اداروں پر ادارے بنا کر پاکستانی معیشت پر قرضوں کا بوجھ لادا جا رہا ہے۔۔۔

 اب حکومت آئی ایم ایف سمیت دیگر اداروں کے قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لے رہی ہے۔ اور اس قرض کو عوام کے بجلی کے بلوں سے وصول کیا جائے گا ناصر محمود سہگل نے کہا کہ پاکستان مزید قرضوں کا متحمل نہیں ہو سکتا خدارا پاکستان پر رحم کریں،جب گھر میں بھوک بھنگڑے ڈالتی ہے تو پھر گھر والے بھوک مٹانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ۔

 

