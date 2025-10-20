صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڈل ویلجز کاقیام فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث نہ ہو سکا

  • سرگودھا
ماڈل ویلجز کاقیام فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث نہ ہو سکا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی عدم توجہی کے باعث سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں ماڈل ویلجز کے قیام کا منصوبہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث شروع نہ ہو سکا،اور معاملات اب فائلوں میں دب کر رہ گئے ہیں۔۔۔

 حکومت نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے دوسو سے زائد دیہات کوماڈل ویلیج بنانے کیلئے دس ارب کے فنڈز مختص کئے تھے ۔حکومتی ممبران اسمبلی سے انکے حلقوں میں بنائے جانیوالے آٹھ دیہاتوں کی نشاندہی کرنیکی ہدایت پر ممبران اسمبلی نے چار ماہ قبل ان دیہاتوں کی نشاندہی کر دی تھی لیکن فنڈ زجاری نہ ہوسکے ۔ ہونے کی وجہ سے ماڈل ویلج بنانے کا منصوبہ ٹھپ ہوکر رہ گیا ہے ضلع سرگودھا میں 56گاؤں کو ماڈل ویلیج بنانے کا منصوبہ تھا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں، پھل مزید مہنگے، انتظامیہ قابو پانے میں ناکام

الخدمت فاؤنڈیشن: 15 ارب کے ری بلڈ غزہ پروگرام کا آغاز

ملک کسی نئے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا : مقررین

وزیر ہاؤسنگ کا شہر کا دورہ سموگ سرگرمیوں کا جائزہ

نواز شریف انسٹی ٹیوٹ کو بروقت فنکشنل کرنیکی ہدایت

اختلاف رائے کا مطلب ذاتی عداوت نہیں ہوتا: حسن محی الدین قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر