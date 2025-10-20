ماڈل ویلجز کاقیام فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث نہ ہو سکا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی عدم توجہی کے باعث سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں ماڈل ویلجز کے قیام کا منصوبہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث شروع نہ ہو سکا،اور معاملات اب فائلوں میں دب کر رہ گئے ہیں۔۔۔
حکومت نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے دوسو سے زائد دیہات کوماڈل ویلیج بنانے کیلئے دس ارب کے فنڈز مختص کئے تھے ۔حکومتی ممبران اسمبلی سے انکے حلقوں میں بنائے جانیوالے آٹھ دیہاتوں کی نشاندہی کرنیکی ہدایت پر ممبران اسمبلی نے چار ماہ قبل ان دیہاتوں کی نشاندہی کر دی تھی لیکن فنڈ زجاری نہ ہوسکے ۔ ہونے کی وجہ سے ماڈل ویلج بنانے کا منصوبہ ٹھپ ہوکر رہ گیا ہے ضلع سرگودھا میں 56گاؤں کو ماڈل ویلیج بنانے کا منصوبہ تھا۔