اہم ریونیو اجلاس ،واجبات وصولی ،تجاوزت پر تبادلہ خیال
تمام پٹواری اپنے حلقوں میں ریونیووصولی کو تیزکر دیں،تحصیلدار محمد تحسین
کلورکوٹ (نا مہ نگار )ریونیو آفس کلورکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم، تحصیلدار محمد تحسین اور نائب تحصیلدار شیر محمد ملک کی زیر صدارت ایک اہم ریونیو اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تحصیل کلورکوٹ کے تمام پٹواریوں نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران ریونیو ریکوری، لینڈ ریکارڈ کی درستگی، بقایا جات کی وصولی اور تجاوزات کے خاتمے کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر تحصیلدار محمد تحسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام پٹواری اپنے اپنے حلقہ جات میں ریونیو ریکوری کے عمل کو تیز کریں اور مقررہ اہداف ہر صورت مکمل کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق ریکوری میں سستی یا غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ نائب تحصیلدار شیر محمد ملک نے کہا کہ ریونیو ڈیپارٹمنٹ عوامی خدمت کے جذبے کے تحت اپنی ذمہ داریاں سرانجام دے تاکہ تحصیل کلورکوٹ کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے ۔