صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہم ریونیو اجلاس ،واجبات وصولی ،تجاوزت پر تبادلہ خیال

  • سرگودھا
اہم ریونیو اجلاس ،واجبات وصولی ،تجاوزت پر تبادلہ خیال

تمام پٹواری اپنے حلقوں میں ریونیووصولی کو تیزکر دیں،تحصیلدار محمد تحسین

کلورکوٹ (نا مہ نگار )ریونیو آفس کلورکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم، تحصیلدار محمد تحسین اور نائب تحصیلدار شیر محمد ملک کی زیر صدارت ایک اہم ریونیو اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تحصیل کلورکوٹ کے تمام پٹواریوں نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران ریونیو ریکوری، لینڈ ریکارڈ کی درستگی، بقایا جات کی وصولی اور تجاوزات کے خاتمے کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر تحصیلدار محمد تحسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام پٹواری اپنے اپنے حلقہ جات میں ریونیو ریکوری کے عمل کو تیز کریں اور مقررہ اہداف ہر صورت مکمل کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق ریکوری میں سستی یا غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ نائب تحصیلدار شیر محمد ملک نے کہا کہ ریونیو ڈیپارٹمنٹ عوامی خدمت کے جذبے کے تحت اپنی ذمہ داریاں سرانجام دے تاکہ تحصیل کلورکوٹ کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

موسم کی تبدیلی:خسرے نے بچوں کو لپٹ میں لینا شروع کر دیا

فاسٹ فوڈ،بریانی سینٹرز اور ہوٹلوں کو مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف

ٹماٹر مرغی کے گوشت سے مہنگا،500روپے کلوہوگیا

ادبی روایت ایم کیو ایم پاکستان کی سرپرستی کے بغیر نامکمل ، خالد مقبول

پولیو ورکرز ملک کے اصل ہیرو ہیں،کمشنر کراچی

فوج کی غیر مشروط حمایت،وہ بھی گلے لگائیں،آفاق احمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر