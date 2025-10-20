بھیرہ :چک مبارک میں گرانفروشوں کا راج،من مرضی کی قیمتیں
لاغر اور بیمار بڑے جانور کا گوشت 800 کی بجائے 1200 روپے کلو فروخت
بھیرہ(نامہ نگار )نواحی قصبہ چک مبارک میں گراں فروش کھل کھیل رہے پیں اور اشیاء خوردونوش خصوصا گوشت سرکاری نرخ سے زیادہ پر فروخت کیا جا رہا ہے سماجی کارکنوں رانا ابرار حسین رانا گلزار احمد رانا عاشق علی رانا عابد شیر سیٹھ ممتاز و دیگر نے کہا ہے کہ لاغر اور بیمار بڑے جانور کا گوشت 800 کی بجائے 1200 روپیہ فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قصبہ میں صحت مند گوشت کی سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنائیں۔