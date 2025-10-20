صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
اندرون شہر ڈنکے کی چوٹ پر کیمیکل سے تیار دودھ فروخت

ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی نے آنکھیں بند کر لیں،ڈیری شاپ والوں کو کھلی چھٹی

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی کی نااہلی کے سبب ضلع خوشاب میں ملاوٹ مافیا کی جڑیں مضبوط ہونے لگیں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارکردگی دیہی علاقوں سے دور لانے والے غریب گوالوں کی چیکنگ اور انہیں ہراساں کرنے تک محدود ہیں ، اور اندرون شہر ڈنکے کی چوٹ پر کیمیکل آلود دودھ بیچنے والے ڈیری شاپس کے مالکان کو کوئی نہیں پوچھتا ، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے آج تک ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہرآباد سمیت ضلع خوشاب کے کسی سرکاری ادارے کی کنیٹین پر چھاپہ نہیں مارا جہاں ڈنکے کی چوٹ پر منہ مانگے داموں مضر صحت اشیائے خوردو نوش فروخت ہو رہی ہیں جوہر آباد کے سماجی اور عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر شدیدرد عمل کا اطہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی کے اہلکاروں کو تمام فوڈ پوائنٹ کی بلا امتیاز چیکنگ کرنے پسند نا پسند کی پالیسی ختم کرنے کا پابند بنایا جائے تاکہ کسی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک یا نا انصافی نہ ہو۔

 

