اے سی بہلوال کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ،جرمانے ،گرفتاریاں
ٹماٹر اور چینی مہنگی بیچنے پر کارروائی ،تجاوزات پر ایف آئی آر درج کی جائے ،مدثر ممتاز
بھلوال(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل نے پیرا فورس اور ان کی ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے عوامی سہولیات کا جائزہ لیا اور موقع پر موثر اقدامات کیے ۔سبز منڈی اور بازاروں میں قیمتوں کی پڑتال ٹماٹر زیادہ نرخوں پر فروخت کرنے والے افراد کو گرفتار اور جرمانے کیے گئے ۔موقع پر ایک سائل کی درخواست پر نوٹس لیتے ہوئے سرکاری ریٹ 177 روپے سے زیادہ چینی فروخت کرنے والے کریانہ سٹور مالکان کو موقع پر گرفتار کیا گیا ،اس موقع پر انہوں نے کہا ہ حکومتی نرخ ناموں پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ، تجاوزات کرنے والے دکانداروں پر جرمانے اور ایف آئی آر دی جائے گی،انہوں نے مختلف بازاروں کا دورہ کرکے اشیاء اور پٹرول کی قیمتیں چیک کیں تجاوزات کو بھی چیک کی5 افراد گرفتار کرکے 15000 جرمانہ کیا جائے گا۔