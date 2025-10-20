گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیلئے کسان و نمبرداران کنونشن
کسانوں کی خوشحالی ،ملک کو زرعی طور پر خود کفیل کرنے کیلئے کوشاں:عارف انجم
کلورکوٹ (نامہ نگار)وزیراعلی پنجاب کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کے سلسلے میں ایک اہم کسان و نمبرداران کنونشن زراعت توسیع آفس کلورکوٹ میں منعقد ہوا۔اس تقریب کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے کی، جبکہ تحصیلدار محمد تحسین، تحصیلدار عنایت اللہ چدھڑ، نائب تحصیلدار شیر محمد ملک، ڈاکٹر سجاد حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع کلور کوٹ ،کا ظم حسین شاہ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع بھکر ، نخود تحقیقاتی مرکز کلورکوٹ کے انچارج طارق محمود ، زراعت توسیع آفیسر محمد شاہد دلیوالہ ، غلام مصطفیٰ شاہ (ڈپٹی ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن) اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔؎
کنونشن میں بڑی تعداد میں نمبرداران، کسان، زمیندار اور زراعت سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔اس موقع پر مقررین نے کہا کہ زرعی ایمرجنسی پروگرام کا مقصد جدید سائنسی طریقوں سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ اور کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا ہے ۔ کسانوں کو فصل کی تیاری، معیاری بیج کے استعمال، جدید زرعی مشینری، کھاد کے درست استعمال، آبپاشی کے مؤثر نظام اور موسمی حالات کے مطابق کاشت کے جدید طریقوں کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے کہا کہ حکومت پنجاب اور محکمہ زراعت کسانوں کی بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، تاکہ کسان خوشحال ہوں اور ملک زرعی لحاظ سے خودکفیل بن سکے ۔