گندم خریداری نوٹیفکیشن مسترد،کاشتکار کینولا کاشت کرنے لگے

کاشت کا ہدف پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا،انتظامیہ کاشتکاروں پر دبائو ڈالنے لگی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کی 3500فی من کے حساب سے خریداری کے نوٹیفکیشن کو کاشتکار مسترد کرتے ہوئے کینولا کی فصل کاشت کرنے لگے ،جس کے باعث حکومت نے سرگودھا ڈویژن میں گندم کاشت کرنے کا جوہدف دیا ہے وہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا جبکہ انتظامیہ ہدف پورا کرنے کے لئے زمینداروں پر دباؤ ڈالنے لگی ہے ،زمینداروں کا کہناہے کہ گندم کی فروخت میں آنے والی مشکلات کھادیں مہنگی ہونے اور پانی کی کمی کی وجہ اور کینولا کی فصل کی کاشت پر لاگت کم ہونے کی وجہ سے کینولا کاشت کرنے کو ترجیح دی ہے حکومت نے گندم کی خریداری ریٹ تو مقرر کردیا ہے لیکن اس پر عملدرآمد مشکل ہے مڈل مین گندم خریداری کے وقت میدان میں آجاتے ہیں جو کاشتکاروں کا استحصال کرتے ہیں اس وقت انتظامیہ بھی نظر نہیں آتی جبکہ محکمہ خوراک کی جانب سے گندم خریدنے سے زمینداروں کو ریلیف ملتا تھا ۔

 

