بے گھر افراد کے رات میں قیام کیلئے پناہ گاہیں بنانے کی منظوری
تعمیر،عملے کی بھرتی ،سہولیا ت کی فراہمی کے لئے 11کروڑ روپے مختص
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے ڈویژنل ہیڈکوارٹر میں بھی بے گھر افراد کو رات کے وقت رہائش فراہم کرنے کے لیے پناہ گاہیں بنانے کی منظوری دیتے ہوئے فنڈ مختص کر دیے ہیں ذرائع کے مطابق سرگودھا میں پناہ گاہ کی تعمیر عملہ کی بھرتی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے 11کروڑ ساڑھے 31لاکھ کے فنڈ مختص کرتے ہوئے ابتدائی گرانٹ بھی جاری کر دی گئی ہے پناہ گاہ میں مستحق اور بے گھر افراد کے لئے 92شیلٹر بنائے جائینگے جن میں 23خواتین کے لیے ہوں گے یہاں پر ان افراد کو کھانا، بستر اور دیگر سہولتوں کی فراہمی بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہو گی ، ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی فیزبیلٹی رپورٹ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے جلد عملی اقدامات کی توقع ہے ۔