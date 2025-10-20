صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
2گھروں ،3دکانوں ،فیکٹری میں چوریاں،8موٹر سائیکلیں غائب

علی سلمان کی دوکان سے 18لاکھ روپے مالیت کا سونا اورڈیڑھ لاکھ روپے چوری بیوپاری سیف اللہ اور احسان کو ڈاکو لوٹ کر فرار ہو گئے ،مقدمات درج کر لئے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران 19چک روڈ پرڈیرہ لکاں کے قریب تین نامعلوم افراد نے سیف اﷲ نامی بیوپاری سے ایک لاکھ روپے نقدی و موبائل چھین لیا،اسی طرح سلطان پور نون کے قریب محمد احسان سے بھی اسلحہ کے زور پر تین لاکھ روپے کیش اور قیمتی موبائل چھین لیا گیا،جبکہ 69جنوبی کے احمد یار،مغل کالونی کے محمد بلال کے گھروں سے قیمتی زیورات،نقدی موبائلز وغیرہ،اندرون شہر صرافہ بازار کے زرگر علی سلمان کی دوکان سے 18لاکھ روپے مالیت کا سونا اورڈیڑھ لاکھ روپے ،اسی طرح مڈھ رانجھا کے نذیر احمد،چک مبارک کے محمد یوسف کی دوکانوں اور 111جنوبی کے فراز قمر کی فیکٹری لاکھ روپے مالیت کا سامان ،فاطمہ جناح روڈ سے محمد کاشف،چک مبار ک سے امیر حمزہ،محمدی کالونی سے آریان،113شمالی سے حماد طارق،کلیان پور سے محمد اظہر،نیو سبزی منڈی سے محمدعارف،وزیر پور ساہی وال سے غلام رسول ،چک سبانہ کے علی حسن کی موٹرسائیکلیں نامعلوم چور ا ڑا لے گئے ، اطلاعات ملنے پر پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

