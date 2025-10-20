صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10کلو کا تھیلا غائب ،مہنگے آٹے والے 15کلوکے تھیلے سپلائی

  • سرگودھا
چکی پر فروخت ہونیوالے اورفائن آٹے کی قیمت پر 125روپے کلو تک جاپہنچی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انتظامی اداروں کی ناقص حکمت عملی کے باعث جہاں آٹے کی قیمت میں اضافہ کا سبب بن رہی ہے وہاں مختلف علاقوں میں مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگا آٹا فروخت کیا جا رہا ہے ،ریٹیلر حضرات نے ملز مالکان کی مبینہ ملی بھگت سے 10 کلو کے تھیلے عام دوکانوں پر فراہم کرنا کم کر دیئے ہیں، جبکہ اس کی جگہ 15کلوکی پیکنگ میں مہنگا آٹا جو کہ 115سے 125روپے فی کلو پڑتا ہے وافر سپلائی کیا جا رہا ہے ، اسی طرح چکی پر فروخت ہونیوالے اور ملوں کے فائن آٹے کی قیمت بھی پرچون میں 125روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے ،یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث صارفین کو سخت مشکلات کا سامنا ہے ،ان کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور باآسانی دستیابی کے ساتھ ساتھ مقررہ وزن اور کوالٹی کے حوالے انتظامیہ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں،جبکہ دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ آٹا بھی عوام کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے شہریوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

