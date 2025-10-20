قطر میں شہری کی وفات،جائیداد پر قبضے کیلئے جعلسازی
جعلی اشٹامپ اور دیگر دستاویزات تیار ،4وکلا سمیت 6افراد پر مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) قطر میں مقیم شہری کی وفات کے بعد جعل سازی سے اس کی جائیداد پر قبضہ،اور جعلی دستاویزات تیار کرنے پر کینٹ پولیس نے 4 وکلاء سمیت 6 افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ، پولیس کے طابق اسد پارک میں واقع پانچ دکانوں کا کرایہ 33 لاکھ روپے بھی نامزد ملزم ہڑپ کرگئے ، جائیداد کا مالک محمد ایاز 2017 میں قطر میں وفات پا گیا تھا ، مرحوم کی جائیداد کی نگرانی پر جس شخص کو تعینات کیا گیا اسی نے وکلاء کیساتھ ملکر جعلی اشٹامپ اور دیگر دستاویزات تیار کرکے قیمتی اراضی پر قبضہ کرلیا ، قطر میں مقیم اورسیز پاکستانیوں کی نشاندہی پر پولیس حرکت میں آگئی ، پولیس نے ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کرکے کاروائی شروع کردی ۔