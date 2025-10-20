3سال سے زائد گزر گئے ،سٹریٹس لائٹس منصوبہ مکمل نہ ہوسکا
حکومت نے ساڑھے 12لاکھ فراہم کئے تھے ،ادائیگی نہیں ہو رہی ،ٹھیکیدار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث تین سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی ساڑھے بارہ کروڑ کی لاگت سے سٹریٹ لائٹس منصوبہ مکمل نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق سابق صوبائی وزیر عنصر مجید نیازی نے شہر میں سٹریٹ لائٹس کو فعال کرنے کے لیے حکومت سے ساڑھے بارہ کروڑ کی خصوصی گرانٹ حاصل کی جس پر میونسپل کارپوریشن سرگودھا نے شہر میں سٹریٹ لائٹس لگانے کا ٹھیکہ دیا جو تاحال پورا نہیں ہو سکا ہے جس سے نصف سے زیادہ شہر رات کو اندھیرے مٹا ڈوبا رہتا ہے جبکہ اس دوران بلدیہ نے اپنے خزانے سے بھی سٹریٹ لائٹس لگائی ہے ٹھیکیدار کا کہنا ہے کہ بلدیہ کی جانب سے ادائیگی نہیں ہو رہی ہے جونہی ادائیگی ہو گی منصوبہ مکمل ہو جائے گا ۔