صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی کا بحران ،250روپے کلو بھی شہریوں کو دستیاب نہیں

  • سرگودھا
چینی کا بحران ،250روپے کلو بھی شہریوں کو دستیاب نہیں

اورشہری دربدر ،کسی دکان پر چینی مل بھی جائے تو باریک اور مٹھاس نہیں ہوتی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت اور انتظامیہ شوگر مافیا کے آگے بے بس ، سرگودھا میں چینی کا بحران سر پرمنڈلانے لگا شہریوں کو دوسو روپے فی کلو بھی نہیں مل رہی ، اورشہری چینی کے لئے دربدر پھرنے میں مجبور ہو کر رہ گئے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ منظوری کے باوجود چینی نہیں مل رہی ہے اگر چینی ملے وہ انتہائی باریک اور مٹھاس بھی کم ہے انتظامیہ نے جو ریٹ مقرر کیا ہوا ہے اس سے مہنگی ملتی ہے جسے مہنگا فروخت کرنے پر پرائس مجسٹریٹ جرمانہ کر دیتے ہیں جس وجہ سے ہم چینی نہیں رکھ رہے ہیں،ڈیلرز کے گودام بھر ے پڑے ہیں مگر انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی اور کوئی ایکشن لیا بھی جائے تو وہ منطقی انجام تک پہنچنے کی بجائے متنازعہ بنا دیا جاتا ہے حکومت اور انتظامیہ کو اس سلسلہ میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں، پھل مزید مہنگے، انتظامیہ قابو پانے میں ناکام

الخدمت فاؤنڈیشن: 15 ارب کے ری بلڈ غزہ پروگرام کا آغاز

ملک کسی نئے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا : مقررین

وزیر ہاؤسنگ کا شہر کا دورہ سموگ سرگرمیوں کا جائزہ

نواز شریف انسٹی ٹیوٹ کو بروقت فنکشنل کرنیکی ہدایت

اختلاف رائے کا مطلب ذاتی عداوت نہیں ہوتا: حسن محی الدین قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر