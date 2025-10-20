چینی کا بحران ،250روپے کلو بھی شہریوں کو دستیاب نہیں
اورشہری دربدر ،کسی دکان پر چینی مل بھی جائے تو باریک اور مٹھاس نہیں ہوتی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت اور انتظامیہ شوگر مافیا کے آگے بے بس ، سرگودھا میں چینی کا بحران سر پرمنڈلانے لگا شہریوں کو دوسو روپے فی کلو بھی نہیں مل رہی ، اورشہری چینی کے لئے دربدر پھرنے میں مجبور ہو کر رہ گئے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ منظوری کے باوجود چینی نہیں مل رہی ہے اگر چینی ملے وہ انتہائی باریک اور مٹھاس بھی کم ہے انتظامیہ نے جو ریٹ مقرر کیا ہوا ہے اس سے مہنگی ملتی ہے جسے مہنگا فروخت کرنے پر پرائس مجسٹریٹ جرمانہ کر دیتے ہیں جس وجہ سے ہم چینی نہیں رکھ رہے ہیں،ڈیلرز کے گودام بھر ے پڑے ہیں مگر انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی اور کوئی ایکشن لیا بھی جائے تو وہ منطقی انجام تک پہنچنے کی بجائے متنازعہ بنا دیا جاتا ہے حکومت اور انتظامیہ کو اس سلسلہ میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے ۔