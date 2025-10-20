صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم لیگی حکومت کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ، شازیہ بانو

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو ازشر یف نے مختصر عرصہ میں سرگودہا سمیت صوبہ بھر میں ریکارڈ ترقیاتی کا م پایہ تکمیل تک پہنچا ئے۔۔۔

 جس سے مسلم لیگی حکومت کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اسی بنیاد پر مسلم لیگ ن سرگودہا سمیت پنجا ب بھر میں بھرپور طریقہ سے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے کر صوبہ بھر میں کلین سویپ کر ے گی مقبو لیت کے حوا لہ سے مسلم لیگ ن ا سو قت سب سے بڑ ی جماعت بن چکی ہے مسلم لیگ ن نے ڈیڑ ھ سال کے قلیل عرصہ میں معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی، تمام سیاسی قوتوں کو اختلافات سے بالاتر ہوکر قومی مفاد میں مل کر کام کرنا ہوگا، پاکستان کی ترقی ہی سب کی کامیابی ہے ، ملک کے خوابوں کو حقیقت بنانا ہے ،پاکستان کو بھارت کے خلاف دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی، غزہ میں جنگ بندی بڑی انسانی خدمت ہے ، پاکستان کو کردار ادا کرنے پر فخر ہے اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں نئی گرمجوشی پیدا ہوئی ہے ۔

 

