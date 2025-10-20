انٹر میڈیٹ پارٹ ون نتائج میں طالبہ کا اعزاز
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) چکڑالہ ضلع میانوالی کی معروف سماجی شخصیت ریٹائرڈ چیف ٹیک پاکستان ائیر فورس ملک افضل خان کی صاحبزادی حمنہ ملک نے انٹر میڈیٹ پارٹ 1 آئی سی ایس گرلز کے رزلٹ میں 504 نمبر لے کر ضلع میانوالی میں دوسری پوزیشن حاصل کرلی حمنہ ملک نے 90فیصد نمبر حاصل کئے۔
