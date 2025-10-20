صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر میڈیٹ پارٹ ون نتائج میں طالبہ کا اعزاز

  • سرگودھا
انٹر میڈیٹ پارٹ ون نتائج میں طالبہ کا اعزاز

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) چکڑالہ ضلع میانوالی کی معروف سماجی شخصیت ریٹائرڈ چیف ٹیک پاکستان ائیر فورس ملک افضل خان کی صاحبزادی حمنہ ملک نے انٹر میڈیٹ پارٹ 1 آئی سی ایس گرلز کے رزلٹ میں 504 نمبر لے کر ضلع میانوالی میں دوسری پوزیشن حاصل کرلی حمنہ ملک نے 90فیصد نمبر حاصل کئے۔

 چکڑالہ ضلع میانوالی کی معروف سماجی شخصیت ریٹائرڈ چیف ٹیک پاکستان ائیر فورس ملک افضل خان کی صاحبزادی حمنہ ملک نے انٹر میڈیٹ پارٹ 1 آئی سی ایس گرلز کے رزلٹ میں 504 نمبر لے کر ضلع میانوالی میں دوسری پوزیشن حاصل کرلی حمنہ ملک نے 90فیصد نمبر حاصل کئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

موسم کی تبدیلی:خسرے نے بچوں کو لپٹ میں لینا شروع کر دیا

فاسٹ فوڈ،بریانی سینٹرز اور ہوٹلوں کو مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف

ٹماٹر مرغی کے گوشت سے مہنگا،500روپے کلوہوگیا

ادبی روایت ایم کیو ایم پاکستان کی سرپرستی کے بغیر نامکمل ، خالد مقبول

پولیو ورکرز ملک کے اصل ہیرو ہیں،کمشنر کراچی

فوج کی غیر مشروط حمایت،وہ بھی گلے لگائیں،آفاق احمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر