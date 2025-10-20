صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ(نامہ نگار) انٹرنیشنل الکرم انسٹی ٹیوٹ بھیرہ کے زیر اہتمام چوتھی بین الاقوامی سیرت کانفرنس 2025ء کے اخری سیشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر مملکت سجادہ نشین بھیرہ پیر محمد امین الحسنات شاہ نے کہا ہے کہ۔۔۔

 اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو روحانی، اخلاقی اور عسکری ہر میدان میں اعتدال، انصاف اور توازن کی تعلیم دیتا ہے ،علامہ زاہد الراشدی ،ڈاکٹر محمد ضیاء الحق ،ڈاکٹر ہمایوں عباس ، ڈاکٹر حبیب اللہ ،ڈاکٹر اجمل فاروق، ڈاکٹر نعیم الدین الازہری و دیگر نے کہا کہ موجودہ دور میں مسلم ممالک کو باہمی اتحاد، دفاعی تعاون اور سفارتی ہم آہنگی کو فروغ دے کر عالمی سطح پر مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے ۔ 

 

