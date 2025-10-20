پنجاب کالج بھلوال کی سرگودھا بورڈ میں 3 نمایاں پوزیشنز،کالج میں ٹاپرز کا پُرتپاک استقبال
بھلوال(نمائندہ دنیا) پنجاب کالج بھلوال میں انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے نتائج میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
اس موقع پر طلبہ نے کامیاب سٹوڈنٹس کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پُرجوش استقبال کیا۔کالج کے اس سال کے نتائج انتہائی شاندار رہے ۔ جنرل سائنس گروپ میں انیقہ صفدر نے 533 نمبر حاصل کر کے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، مظہر حسین نے کامرس گروپ میں دوسری پوزیشن جبکہ محمد حمزہ امتیاز نے میڈیکل گروپ میں 528 نمبر لے کر چوتھی پوزیشن حاصل کی۔نتائج کے مطابق اٹھارہ طلباء وطالبات نے 500 سے زائد نمبر حاصل کیے ، پرنسپل رضوان اسلم نے اس موقع پر کامیاب طلباء و طالبات کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی محنت، والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی رہنمائی کو کامیابی کا سبب قرار دیا اور مستقبل میں مزید بہتر نتائج کے عزم کا اظہار کیا۔