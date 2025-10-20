صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
فروہ عامر کے جوہرآباد کالج چوک امام بارگاہ حسینیہ چوک ،نسیم کالونی سمیت مختلف علاقوں کے دورے

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے جوہرآباد کالج چوک ،امام بارگاہ حسینیہ چوک ،نسیم کالونی سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔۔۔

 اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ سہیل سکندر رانجھا،سیکرٹری آر ٹی اے ملک طاہراورانچارج ستھرا پنجاب وقاص خان بھی ان کے ہمراہ تھے ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامرنے وزٹ کے دوران ،نسیم کالونی، جوہرآباد کالج چوک ،جہاز چوک، مختلف ایریاز میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے ویسٹ ڈیمپنگ سائیٹ کا بھی وزٹ کیا ۔

 

