زکوۃکمیٹیوں کے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی غیر قانونی قرار
حکومت کاکمشنرز کو لوکل زکوۃکمیٹیوں کی تشکیل نوء،ایڈمنسٹریٹرز کی دوبارہ تعیناتی کر نے ،انہیں جلد فعال کرنیکا ٹاسک ،دوبارہ تقرری میں انتہائی احتیاط برتنے کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجا ب کی طرف سے سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں لوکل زکوۃکمیٹیوں کے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی خلاف قانون قرار دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنرز کو لوکل زکوۃکمیٹیوں کی تشکیل نو اور ایڈمنسٹریٹرز کی دوبارہ تعیناتی کر کے انہیں جلد از جلد فعال کرنے کا ٹاسک دیاگیا ہے ، ذرائع کے مطابق پنجاب زکوۃ و عشر ایکٹ 2018 کے تحت اس وقت ضلع زکوۃ و عشر کمیٹی کے فرائض ڈپٹی کمشنر بطور ایڈمنسٹریٹر سرانجام دے رہے ہیں جن کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ مقامی زکوۃ و عشر کمیٹی (ایل زی سی) کو نوٹیفائی کریں، اور اگر کسی وجہ سے ایل زی سی کے الیکشن نہ ہوں تو ضلع زکوۃ و عشر کمیٹی ایکٹ مذکورہ کی دفعہ 15(10)کے تحت بیسک پے اسکیل 16 یا اس سے اوپر کے افسر کو چھ ماہ سے زائد کی مدت کیلئے بطور ایڈمنسٹریٹر مقرر کر سکتی ہے ، ایڈمنسٹریٹر کا کردار بہت اہم اور زکوۃ کے مستحق افراد کے درست انتخاب کے لیے استحقاق کے ذریعے زکوۃ کی تقسیم میں دانشمندانہ اور شفاف طریقے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے ، تاہم حکومت کے علم میں آیا ہے کہ لوکل زکوۃکمیٹیوں کے ایڈمنسٹریٹرز کی تقرری میں قوائد و ضوابط ک خلاف ورزی کی گئی جس سے بے پناہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ، اس ضمن میں ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن زکوۃو عشر ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے تشویش کااظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر/ایڈمنسٹریٹر کو ایڈمنسٹریٹر، ایل زی سی کی دوبارہ تقرری میں انتہائی احتیاط اور مناسب توجہ برتنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے ۔