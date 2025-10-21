ہم سب کو مل کر ملکی ترقی اور استحکام کیلئے سوچنا ہوگا،اکمل جسپال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اکمل جسپال نے کہا کہ بے روزگاری مہنگائی بجلی گیس کے بل تعلیم کے اخراجات اب عوام کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اﷲ نہ کرے کہ پاکستان میں بھی سری لنکا نیپال بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہوں،ہم سب کو مل کر ملکی ترقی اور استحکام کے لیے سوچنا ہوگا۔
