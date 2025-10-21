صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہم سب کو مل کر ملکی ترقی اور استحکام کیلئے سوچنا ہوگا،اکمل جسپال

  • سرگودھا
ہم سب کو مل کر ملکی ترقی اور استحکام کیلئے سوچنا ہوگا،اکمل جسپال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اکمل جسپال نے کہا کہ بے روزگاری مہنگائی بجلی گیس کے بل تعلیم کے اخراجات اب عوام کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اﷲ نہ کرے کہ پاکستان میں بھی سری لنکا نیپال بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہوں،ہم سب کو مل کر ملکی ترقی اور استحکام کے لیے سوچنا ہوگا۔

ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اکمل جسپال نے کہا کہ بے روزگاری مہنگائی بجلی گیس کے بل تعلیم کے اخراجات اب عوام کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اﷲ نہ کرے کہ پاکستان میں بھی سری لنکا نیپال بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہوں،ہم سب کو مل کر ملکی ترقی اور استحکام کے لیے سوچنا ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی روک تھام کیلئے ہنگامی اقدامات جاری،فائر ورکس پر پابندی لگانے کا فیصلہ

انتظامیہ کا مصنوعی مہنگائی کیخلاف بڑا کریک ڈائون

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت اینٹی سموگ کمیٹی کا اجلاس

ایف ڈی اے کی ریکوری مہم تیز ،نادہندگان کیخلاف کارروائیاں

پینے کا پانی فراہم کرنے کیلئے پراجیکٹ شروع ہوگیا :بلال یاسین

جھنگ :شماریات کا عالمی دن ،ڈی سی کی زیرقیادت آگاہی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس