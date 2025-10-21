صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہین آباد روڈ پر ویران حویلی پر چھاپہ،4افغان باشندے گرفتار

  • سرگودھا
شاہین آباد روڈ پر ویران حویلی پر چھاپہ،4افغان باشندے گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) 88 بائی پاس شاہین آباد روڈ پر پولیس کی جانب سے مخبر کی اطلاع پر چھاپے کے دوران 4 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے گرفتار ہونے والوں میں ولی ،محمد سعید، افضل کامیا ،گل خان گل شامل ہیں جن کا تعلق افغانستان سے ہے۔۔۔ پولیس کے مطابق افغان باشند ے غیر قانونی طور پر ایک ویران اورکچی حویلی میں رہائش پذیر تھے ملکی و غیر ملکی کرنسی ،تین موٹر سائیکلیں ، چار موبائلز اور کاغذات، افغان کارڈ قبضہ میں لے کر تھانہ صدر نے پولیس کی مدعیت میں ملزمان کے خلاف فارن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ۔

