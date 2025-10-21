گھر سے لڑکی کا جہیز چوری ،2افراد کیساتھ ڈکیتی کی وارداتیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈکیتی و چور ی کی مختلف وارداتوں کے دوران جلال دا گوہڑ کے قریب محمد سلیمان سے نقدی و موبائل اور 32جنوبی کے قریب عصمت اﷲ نامی چرواہے سے قیمتی بکرا اسلحہ کے زور پر چھین لیا گیا،
جبکہ چبہ پرانا کی رہائشی مسرت بی بی کے گھر سے نامعلوم چور اسکی بیٹی کے جہیز کا سامان چوری کر کے لے گئے اسی طرح ڈیوس روڈ کے معشوق علی ،منظور کالونی کے شہباز ،شمس آباد کے عمران ،58جنوبی کے امجد علی کے گھروں اور حویلی سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات،نقدی موبائلز،بیٹریاں و دیگر اشیاء،مانکے والا کے شہباز کے کریانہ سٹور سے بھار ی مالیت کی اشیائے خورونوش،مختار کالونی سے عمران سرور،فیکٹری ایریا سے اسد عباس،موضع ماڑی سے منور عباس کی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔