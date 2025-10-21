تیز رفتار ٹرک کی ٹکر،رکشہ پر سوار جاں بحق ، دو افراد زخمی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تیز رفتار ٹرک کی ٹکر لگنے سے رکشہ پر سوار ایک شخص جاں بحق جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے ، حادثہ 58جنوبی کے قریب پیش آیا ، جاں بحق ہونیوالے شخص کی شناخت طاہر محمود کے نام سے ہوئی جو کہ لالیاں کا رہائشی بتایا جاتا ہے جبکہ زخمیوں کے نام اﷲ دتہ اور الطاف حسین بتائے جاتے ہیں جنہیں فوری طور پر طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے متوفی کی میت ضروری کاروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر کے مزدا ڈرائیور کے خلا ف مقدمہ درج کر لیا۔
