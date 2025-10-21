صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرینوں کی بحالی فوری ممکن بنائی جائے ،تاجروں،صنعتکاروں کا مطالبہ

  • سرگودھا
ٹرینوں کی بحالی فوری ممکن بنائی جائے ،تاجروں،صنعتکاروں کا مطالبہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر میاں عمران مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل ، ایگزیکٹو ممبرسرگود ہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی شفیق ا لر حمن چیئرمین ا نجمن تاجرا ن سرگودہا کینٹ ا نجینئر میاں حسان سعید صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو اد خر م وڑائچ ، سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل الر حمن نے کہا ہے کہ سرگودھا شہر سے اب کوئی بھی ٹرین کسی بڑے شہر کے لیے نہیں جاتی ،انہوں نے کہا کہ ٹرینوں کی بحالی فوری ممکن بنائی جائے ۔

چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر میاں عمران مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل ، ایگزیکٹو ممبرسرگود ہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی شفیق ا لر حمن چیئرمین ا نجمن تاجرا ن سرگودہا کینٹ ا نجینئر میاں حسان سعید صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو اد خر م وڑائچ ، سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل الر حمن نے کہا ہے کہ سرگودھا شہر سے اب کوئی بھی ٹرین کسی بڑے شہر کے لیے نہیں جاتی ،انہوں نے کہا کہ ٹرینوں کی بحالی فوری ممکن بنائی جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انسداد سموگ کیلئے زیروٹالرنس فوری اور مئوثر اقدامات کا الٹی میٹم

بیوٹیفکیشن پلان:شہر کی خوبصورتی کیلئے مہم تیز

ضلعی انتظامیہ اینٹی سموگ سرگرمیوں کیلئے الرٹ ہو گئی

سکندر آباد:بورڈ میں پوزیشن لینے والے طالب علم کے اعزاز میں تقریب

وہاڑی : چوری کی 12 وارداتیں، شہریوں کا لاکھوں کا نقصان

گگو منڈی ، نوسرباز دکان سے نقدی لے اڑا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس