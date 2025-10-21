ٹرینوں کی بحالی فوری ممکن بنائی جائے ،تاجروں،صنعتکاروں کا مطالبہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر میاں عمران مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل ، ایگزیکٹو ممبرسرگود ہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی شفیق ا لر حمن چیئرمین ا نجمن تاجرا ن سرگودہا کینٹ ا نجینئر میاں حسان سعید صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو اد خر م وڑائچ ، سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل الر حمن نے کہا ہے کہ سرگودھا شہر سے اب کوئی بھی ٹرین کسی بڑے شہر کے لیے نہیں جاتی ،انہوں نے کہا کہ ٹرینوں کی بحالی فوری ممکن بنائی جائے ۔
