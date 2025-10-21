صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آن لائن نظام ’’ای بزپنجاب پورٹل‘‘ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا

  • سرگودھا
آن لائن نظام ’’ای بزپنجاب پورٹل‘‘ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے \"آسان کاروبار ویژن\" کے تحت میونسپل کارپوریشن سرگودہا میں نقشہ جات، رجسٹریشن، پرمٹ اور لینڈ یوز کنورڑن کی درخواستوں کے آن لائن نظام \"ای بز-پنجاب پورٹل\" کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے ۔

یہ اقدام کمشنر سرگودہا ڈویڑن و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سرگودہا جہانزیب اعوان کی ہدایت پر عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر سی ای او میونسپل کارپوریشن ماجد بن احمد نے ای بز-پنجاب پورٹل پر آن لائن سسٹم کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس نئے نظام کے تحت شہری اب تمام اقسام کے لائسنس، رجسٹریشن، این او سی، لینڈ یوز کنورڑن اور نقشہ منظوری سمیت دیگر درخواستیں ای بز-پنجاب پورٹل کے ذریعے آن لائن جمع کرسکیں گے ۔کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ ای بز-پنجاب پورٹل کے نفاذ سے کاروباری طبقے کو حقیقی سہولت حاصل ہوگی۔ شہریوں کو اب کسی دفتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تمام کارروائی فیس جمع کرانا اور منظوری کا عمل آن لائن مکمل ہو گا، جس سے شفافیت، کارکردگی اور عوامی سہولت میں اضافہ ہوگا۔ 

 

